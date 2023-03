27-Jähriger greift Mann in Peiting an und verletzt ihn am Kopf

In einer Peitinger Therapieeinrichtung greift ein Patient einen Mitbewohner an. Das 25-Jährige Opfer muss mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus.

Ein 27-jähriger Mann hat in Peitingen einen Mitbewohner seiner Therapieeinrichtung angegriffen. Wie die Polizei Schongau mitteilt, kam es am Samstagnachmittag zu dem Angriff. Der Mann griff aus bisher unbekannten Gründen einen 25-Jährigen an, der ebenfalls in der Einrichtung wohnt. Er verletzte den Mann mit einem größeren Gegenstand am Kopf. Der 25-Jährige kam mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus Schongau. Der Täter wurde vorläufig festgenommen. (AZ)