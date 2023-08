Mann wirft Frau eine Vase ins Gesicht und geht auf Polizisten los

In Peiting rastet ein Mann aus und verletzt insgesamt vier Personen. Gegen ihn wird nun wegen einer Vielzahl von Delikten ermittelt.

Am Donnerstag gegen 17.15 Uhr hat ein 42-jähriger Peitinger im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses mehrere Blumentöpfe zerstört. Als eine Anwohnerin im Treppenhaus erschien, warf er dieser laut Polizei eine Vase ins Gesicht. Die Frau wurde dadurch leicht verletzt.

Anschließend begab sich der 42-Jährige nach draußen auf den Parkplatz des Anwesens. Dort beschädigte er ein Fahrzeug und verletzte einen Anwohner durch einen Fußtritt. Bei Eintreffen der Polizeistreife ging er dann unvermittelt auf eine Polizeibeamtin los, wobei diese dann zu Boden stürzte.

Der Angreifer wird in eine Klinik eingeliefert

Es waren mehrere Polizeibeamte erforderlich, um den massiven Widerstand des Mannes zu brechen. Durch die Widerstandshandlung wurde eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter leicht verletzt.

Der 42-Jährige wurde, da er sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, in eine Klinik eingeliefert. Gegen ihn wird nun wegen einer Vielzahl von Delikten ermittelt, so die Polizei. (AZ)

