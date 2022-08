Peiting: Radfahrer wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

In Peiting übersieht ein Autofahrer einen Radfahrer. Beim Zusammenstoß wird der 81-jährige Radfahrer schwer verletzt.

Schwer verletzt hat sich ein Radfahrer, der am Samstagvormittag in Peiting von einem Autofahrer übersehen wurde. Der 81-Jährige aus Peiting wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Nach Angaben der Polizei fuhr der 81-Jährige mit seinem Fahrrad in einem Kreisverkehr, als ein 79-jähriger Peitinger mit seinem Wagen in den Kreisverkehr einfuhr. Dabei übersah er den Radfahrer und es kam zur Kollision. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer zu Boden und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Sowohl der Pkw, als auch das Fahrrad wurden bei dem Unfall beschädigt, teilt die Polizei mit. Der Sachschaden wird auf rund 1100 Euro geschätzt. Den Autofahrer erwartet laut Polizei eine Anzeige aufgrund einer fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr. (AZ)

