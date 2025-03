Schlägerei auf Supermarktparkplatz in Peiting

Am Dienstagabend ist es auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Peiting im Landkreis Weilheim-Schongau zu einem Streit zwischen drei Männer gekommen. In dessen Verlauf wurde ein 39-Jähriger aus Peiting von einem 35-Jährigen mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen, während er von der dritten Person festgehalten wurde.

Grund für die Auseinandersetzung war offensichtlich, dass der 39-Jährige angeblich Gerüchte über die beiden anderen Männer verbreitet hätte, teilt die Polizei mit. Der 39-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht und seine Brille ging dabei zu Bruch. Gegen die beiden Männer (beide aus Peiting) wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (AZ)