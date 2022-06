Peiting/Steingaden

Brände in Peiting und Steingaden: Die Kriminalpolizei ermittelt

Von Montag auf Dienstag bricht ein Feuer in einer Scheune in Steingaden aus, in der Nacht zuvor brennt eine Garage in Peiting. Die Kriminalpolizei ermittelt.

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist im Bereich einer Scheune in Steingaden (Landkreis Weilheim-Schongau) ein Feuer aus.gebrochen Wie die Polizei mitteilt, wird der dabei entstandene Schaden sich ersten Schätzungen zufolge wahrscheinlich im sechsstelligen Bereich bewegen. Die Kriminalpolizei Weilheim hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Über den Notruf der Integrierten Leitstelle wurde am Dienstag, 14. Juni, gegen 1.10 Uhr, der Brand einer Scheune in der Ammergauer Straße in Steingaden mitgeteilt. Feuerwehren verhindern Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus Bei Eintreffen der sofort alarmierten Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren stand die Scheune bereits im Vollbrand. Die Einsatzkräfte der regionalen Feuerwehren konnten das Übergreifen der Flammen auf ein nahegelegenes Wohnhaus verhindern und den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Der entstandene Schaden dürfte den ersten Schätzungen zu Folge im sechsstelligen Bereich liegen, da auch in der Scheune untergestellte Wohnmobile, Mini-Bagger sowie eine Photovoltaikanlage zerstört wurden. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim übernahm noch vor Ort die Ermittlungen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II. Die genaue Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch unklar und dementsprechend Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Lesen Sie dazu auch Prittriching Heftiges Gewitter: Blitz schlägt in Schuppen in Prittriching ein

Egling Dachstuhlbrand in Egling: Der Sachschaden ist hoch Brand in Peiting: Die Kripo Weilheim ermittelt In der Nacht von Sonntag auf Montag ist in einer Garage eines Einfamilienhauses in Peiting (Landkreis Weilheim-Schongau) ein Feuer ausgebrochen. Der dabei entstandene Schaden wird sich ersten Schätzungen der Polizei zufolge ebenfalls wahrscheinlich im sechsstelligen Bereich bewegen. Über den Notruf der Integrierten Leitstelle wurde am Montag gegen 1.20 Uhr der Brand mitgeteilt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren stand die Garage bereits im Vollbrand. Die Einsatzkräfte konnten das Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern und den Brand unter Kontrolle bringen. Der 78-jährige Hauseigentümer wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Der Kriminaldauerdienst übernahm noch vor Ort die ersten Ermittlungen. Die weiteren Untersuchungen werden von der Kripo Weilheim geführt. Die genaue Brandursache ist laut Polizei zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch unklar und dementsprechend Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Den Ermittlern liegen keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor. (lt)

