81-jährige Unfallverursacherin flieht in Penzing

Eine Landsbergerin gerät in Penzing in den Gegenverkehr, verursacht einen Unfall und fährt weiter. Wegen Unfallflucht wird ermittelt.

Eine 81-jährige Frau aus Landsberg hat am Freitag Abend einen Unfall in Penzing verursacht. Nach Angaben der Polizei war die Landsbergerin in der Nähe des Penzinger Kinos von über den Mittelstreifen gefahren. Sie stieß daraufhin mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Autos zusammen. Weitere Fahrzeuge mussten ihr ausweichen.

Die 81-Jährige entfernte sich vom Unfallort, konnte aber durch eine Polizeistreife in Landsberg ausfindig gemacht werden. Gegen sie wird wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. (AZ)