86-Jähriger verursacht Unfall und flüchtet: Frau wird leicht verletzt

Die Polizei konnte am Donnerstag eine Unfallflucht in Penzing schnell aufklären.

Beim Rückwärtsfahren stößt in Penzing ein Mann mit seinem Auto gegen einen anderen Wagen. Die Polizei trifft ihn schließlich in seiner Wohnung an.

Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei am Donnerstagmittag eine Unfallflucht in Penzing schnell klären. Ein 86-Jähriger stieß demnach beim Rückwärtsfahren mit seinem Auto vor der Post gegen einen anderen Wagen. Der Mann fuhr aber nach dem Unfall einfach nach Hause. Die Polizei traf den Mann an seinem Wohnort an und dieser gab zu, den Unfall zwar bemerkt zu haben. Er hielt allerdings nicht an, da dieser aus seiner Sicht zu geringfügig war. Eine Insassin des anderen Wagens wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen, so die Polizei. Gegen den 86-Jährigen ist ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet worden. (AZ) Lesen Sie dazu auch Beuerbach Unfall an Kreuzung: Hoher Sachschaden und eine Leichtverletzte

