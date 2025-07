ADAC fördert Talente in Penzing und Landsberg

Das ADAC Technik Zentrum in Landsberg am Lech und das von ihm gegründete ADAC Testzentrum Mobilität in Penzing setzen sich seit jeher für den Nachwuchs im Verbraucherschutz ein. Neben Plätzen für Praktikanten, Diplomanden, Doktoranden sowie duales Studium gehören auch regelmäßige Besuche von Studierenden der Fachrichtung Fahrer-Assistenz-Systeme (FAS) der Hochschule Kempten mit Professor für FAS Dr. Stefan-Alexander Schneider dazu: „Dabei sollen die Teilnehmer aktuelle Testverfahren für innovative Fahrzeugtechnologien aus erster Hand kennenlernen sowie mit Expertinnen und Experten diskutieren.“ Themen beim jüngsten Besuch waren laut Andreas Rigling (Leiter des ADAC Testzentrum aktive Sicherheit) Tests von Fahrer-Assistenz-Systemen, deren Entwicklung (einschließlich autonomem Fahren) in Europa sowie das Erleben innovativer Technik wie Abbiege- und Notbremsassistenten.

Sebastian Lindh, Betriebsleiter des ADAC Testzentrums Mobilität, betonte: „Die Zusammenarbeit mit Hochschulen wie der in Kempten ist ein wichtiger Baustein, um den Standort als Innovationsplattform für Mobilität und Verbraucherschutz weiterzuentwickeln. Unsere modernen Testmöglichkeiten bieten ideale Bedingungen für Forschung und Ausbildung der nächsten Generation von Mobilitätsexpertinnen und -experten.“ Reinhard Kolke, Leiter des ADAC Technik Zentrum, ergänzte: „Das Testzentrum Mobilität ist ein zentraler Standort für die Zusammenarbeit von Industrie, Forschung und Verbraucherschutz im Bereich Mobilität der Zukunft.“

