ADAC-Pläne: Diese Fragen treiben die Mitglieder des Penzinger Zweckverbands um

Plus Der ADAC will 250 Millionen Euro auf dem früheren Fliegerhorst Penzing investieren. Das Konzept wird im Zweckverband vorgestellt. Dessen Mitglieder haken nach.

Der ADAC möchte auf dem früheren Fliegerhorst in Penzing ein Test- und Forschungszentrum für 250 Millionen Euro errichten. Die Planungen wurden jetzt dem Zweckverband Area 61 vorgestellt. Diese stießen auf Zustimmung, von Verbandsmitgliedern gab es aber auch Nachfragen und Bedenken.

Ein Punkt, der sowohl den Landsberger Stadtrat Christian Hettmer als auch den Penzinger Rat Gernot Weisensee umtreibt, ist das Thema Steuereinnahmen. Hettmer sagte: „Angesichts der Abschreibung der Gebäude und der Instandhaltungskosten tue ich mich schwer bei der Frage, was dann noch rüberkommt.“ Ein Vertreter des ADAC hatte zuvor von fünf Millionen Euro pro Jahr für die Instandhaltung gesprochen. Hettmer verwies darauf, dass der Zweckverband sich um die Infrastruktur – Strom, Wasser, Kanal – kümmere und dies auch refinanziert werden müsse. Er schlug dann aber vor, das Thema in den nicht öffentlichen Teil der Sitzung zu verlegen.