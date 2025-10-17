ADAC-Studie zu E-Autos in Penzing

Was passiert eigentlich, wenn man den Akku eines E-Autos komplett leer fährt und wie warnt das Fahrzeug davor? Dieses Szenario hat der ADAC mit verschiedenen Fahrzeugmodellen (VW ID.3, Tesla Model Y, Kia EV6, Volvo EX40 BYD Seal und Nio EL6) getestet. Die Versuche wurden aus Sicherheitsgründen im Testzentrum Mobilität in Penzing durchgeführt, denn im echten Straßenverkehr wäre dies viel zu gefährlich gewesen. „Wir konnten nicht vorhersagen, wann die Autos genau mit leerem Akku liegen bleiben würden. Wenn man im Straßenverkehr urplötzlich stehen bleibt, dann ist man eine Gefahr für sich und andere“, erklärte Matthias Vogt, der seitens des ADAC die Studie leitete.

Auf dem Gelände in Penzing wurden verschiedene Fahrzeugmodelle getestet. Foto: ADAC

Also wurde die über zwei Kilometer lange Start- und Landebahn des ehemaligen Fliegerhorstes in Penzing als Versuchsstrecke verwendet, auf dem alle Autos gefahrlos an ihre Reichweitengrenze gebracht werden konnten. Dass es gut war, das sichere Testumfeld zu wählen, zeigte sich, als die Autos spürbar an Akkuladung verloren hatten: Fast alle Fahrzeuge reagierten zwar schon vor dem Erreichen der Null-Prozent-Grenze mit optischen und akustischen Warnungen. Nach Unterschreiten der null Prozent reduzierten sie aber auch merklich die Leistung, was die Autos im echten Straßenverkehr letztendlich zu einem fahrenden Hindernis gemacht hätte.

Der ADAC kann aus den Versuchen ableiten, dass Fahrer von E-Autos bei einem Akkustand von unter zehn Prozent rechtzeitig die Autobahn verlassen und eine Ladesäule ansteuern sollten, um gefährliche Situationen zu vermeiden. Bei null Prozent Akkustand blieb übrigens keiner der Testkandidaten einfach stehen. Die Fahrzeuge verfügen über eine Notlaufreserve, welche die Autos noch rund 15 bis 20 Kilometer weit befördert hatte – allerdings mit zunehmend reduzierter Leistung. Der Mobilitätsclub empfiehlt jedoch dringend, sich nicht auf diese Reserve zu verlassen und sie nur im absoluten Notfall zu benutzen.

