Bei der Vereinsolympiade in Penzing steht die Gaudi im Vordergrund

Plus Anlässlich des 75-jährigen Bestehens präsentieren sich die Sparten des FC Penzing. Der Vorsitzende zieht nach dem viertägigen Festprogramm ein positives Fazit.

Seit 75 Jahren gibt es den FC Penzing. Anlässlich dieses Jubiläums haben Verantwortliche und Mitglieder von Donnerstag bis Sonntag auf dem Vereinsgelände ein ausgesprochen vielfältiges Festprogramm auf die Beine gestellt. Unsere Redaktion war bei der Vereinsolympiade vor Ort, bei der der Spaß - aber natürlich auch der Sport - im Vordergrund standen. Von Tischtennis-Zielschießen bis Fußballdarts: Die 24 gemeldeten Teams durften sich in ganz unterschiedlichen Disziplinen messen. Ein besonderes Highlight war auch das Benefiz-Fußballspiel zwischen den FCP-Allstars und dem FC Sternstunden.

Dicke Wolken bedecken am Samstagmittag den Himmel über Penzing, doch zumindest bleibt es zum Auftakt der Vereinsolympiade trocken. Rund eineinhalb Stunden benötigen die - hinsichtlich Alter und Geschlecht - zum Teil bunt gemischten Mannschaften aus vier bis sechs Personen, um die insgesamt zehn Stationen zu absolvieren. Am Ende wird zwar ein Siegerteam gekürt - einen Preis bekommen aber alle.