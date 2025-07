Bekenntnis der Politik zum ADAC

Der Tag der offenen Tür im ADAC Testzentrum Mobilität dokumentierte die ADAC-Verbundenheit mit der Region und das Interesse an langfristiger Zusammenarbeit. „Die hohe Zahl der Familien, die die ADAC Veranstaltung genossen, sowie der Besuch von Kommunal- und Bundespolitik haben uns gezeigt, dass unser Engagement in der Region gesehen und wertgeschätzt wird“, bilanzierte ADAC Vorstand Dr. Dieter Nirschl: „Das ADAC Technik Zentrum in Landsberg am Lech sowie das Testzentrum Mobilität in Penzing tragen dazu bei, der Region in einem der großen Zukunftsthemen Sichtbarkeit zu bringen, und erhöhen so auch die Attraktivität des Standorts.“ Penzings Bürgermeister Peter Hammer dankte dem ADAC für sein Engagement und die hohe Transparenz, zu der der Tag der offenen Tür beitrage: „Danke, dass Sie dieses Areal für die Bürgerinnen und Bürger öffnen." Der ADAC sei seit zehn Jahren „ein verlässlicher, guter und verbindlicher Partner", so der Bürgermeister weiter. Hammer, der gleichzeitig Vorsitzender des Zweckverbands Area 61 ist, unterstrich dabei auch seine Erwartung, dass die Zusammenarbeit mit dem Erwerb des Geländes noch einmal gestärkt und weitere Potenziale gehoben werden.

Doris Baumgartl, Oberbürgermeisterin der Stadt Landsberg am Lech, sagte: „Der ADAC ist seit über 25 Jahren vor Ort in der Stadt Landsberg ansässig mit dem Thema Verbraucherschutz. Die Erfahrungen und Erkenntnisse aus diesen Tests kommen den Bürgerinnen und Bürgern zugute. Ich freue mich, wenn die Entwicklung im Zweckverband Area 61 weitergeht. Die Mobilität der Zukunft ist eine der wichtigsten Herausforderungen, die wir gemeinsam vor uns haben.“ Der Bundestagsabgeordnete Michael Kießling bekräftigte: „Die Arbeit des ADAC setzt auch wichtige Signale in Richtung Bundespolitik. Deshalb danke ich ausdrücklich für die geleistete Arbeit an den Standorten Penzing und Landsberg am Lech, denn das Thema Mobilität ist nicht nur Aushängeschild unserer Region, sondern unseres gesamten Landes.“

