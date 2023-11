Betrüger sind mit Schockanruf bei Frau in Penzing erfolgreich

Am Telefon wird der Frau erklärt, ihr Sohn müsse eine Kaution bezahlen. In München übergibt sie Bargeld, Schmuck und Münzen.

Am Mittwoch haben Betrüger mit der Masche „Schockanruf“ Schmuck und Bargeld in niedriger sechsstelliger Höhe erbeutet. Betroffen ist eine Frau aus Penzing.

Am frühen Nachmittag kontaktierte ein unbekannter Täter telefonisch die Frau aus Penzing und gab sich als deren Sohn aus, teilt die Polizei mit. Im Laufe des Gesprächs übernahm ein angeblicher Polizist das Gespräch und erklärte, der Sohn hätte einen schweren Verkehrsunfall verursacht und wäre deshalb verhaftet worden. Um eine Haftstrafe zu vermeiden, wäre nun eine Kaution fällig.

Die Geschädigte übergab in der Folge in München Bargeld, Schmuck und Münzen in Höhe eines niedrigen sechsstelligen Eurobetrags an einen bisher unbekannten Geldabholer. (AZ)

Lesen Sie dazu auch