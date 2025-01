Brauchtum: Epfenhausener Böllerschützen begrüßen das neue Jahr

Das neue Jahr wird in Epfenhausen seit einigen Jahren immer zweimal begrüßt: einmal an Neujahr und dann am Dreikönigstag. Bei zweiterem Termin geht es aber deutlich koordinierter zu, da dies die Böllerschützen organisieren. Sie gehören dem Schützenverein Adlerhorst an. Wie die vergleichsweise junge Abteilung entstand und zu welchen Anlässen die Böllerschützen lautstarke Grüße senden, berichtet Schützenmeister Johannes Bauer.

