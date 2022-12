Busfahrer muss Bremsen: Schüler prallt gegen Scheibe

Ein Autofahrer übersieht in Penzing einen Linienbus. Weil der Busfahrer stark bremsen muss, verletzt sich ein Schüler.

Am späten Donnerstagnachmittag hat sich in Penzing ein Unfall mit einem Linienbus ereignet, bei dem ein Schüler leicht verletzt wurde. Der Busfahrer musste bremsen, weil ein Autofahrer beim Abbiegen den Bus übersehen hatte, so die Polizei.

Wie die Polizei meldet, fuhr der Linienbus auf der Landsberger Straße in südliche Richtung. Ein 59-jähriger Landsberger, der aus einer Grundstücksausfahrt auf die Landsberger Straße fahren wollte, übersah den Bus. Der Busfahrer musste daraufhin eine starke Bremsung einleiten, um einen Zusammenstoß mit dem Auto des Landsbergers zu verhindern. Dabei prallte der 13-jährige Schüler aus Penzing, der im Bus stand, mit dem Gesicht von innen gegen die Windschutzscheibe des Busses. (AZ)

