Christbaumsammlung für die Jugendarbeit

Auch in diesem Jahr hat die CSU Penzing wieder über 70 alte Christbäume in Penzing und den Ortsteilen abgeholt. Der Erlös in Höhe von 500 EUR geht an die Jugendarbeit der Freiwilligen Feuerwehr Ramsach und der Königschützen Penzing. In den vergangenen Jahren wurden u.a. die Jugendarbeit der Wasserwacht, des FC Penzing, des Musikvereins Penzing, der Feuerwehr Penzing und des Schützenvereins Epfenhausen mit der Aktion finanziell unterstützt. „Schön, dass es jedes Jahr mehr Anmeldungen - auch in den Ortsteilen - und eine großzügige Spendenbereitschaft der Bürgerschaft gibt. Wir freuen uns, wenn wir den Leuten mit der Abholung der alten Bäume einen Gefallen tun können und zeitgleich die Jugendkassen der örtlichen Vereine unterstützen.“, so Peter Rief, Vorsitzender der CSU Penzing. Dank gilt den fleißigen Sammlern und den Verteilern der Flyer. Die Christbaumsammelaktion wird am 10.01.2026 wieder stattfinden.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.