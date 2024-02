Damit Penzing weiterhin einen Bäcker hat

Plus Die Penzinger Bäckerei Schwark schließt zum Jahresende. Ein Traditionsunternehmen aus Landsberg siedelt sich dafür im Neubaugebiet an.

Damit die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner im Penzinger Neubaugebiet und darüber hinaus morgens nicht auf Semmeln, Brot und Brezen verzichten müssen, soll eine Filiale der Landsberger Bäckerei Manhart an der Richthofenstraße entstehen.

Michael Gerum und Sohn Max Gerum stehen im Konferenzraum ihres Hauptstandorts im Landsberger Industriegebiet. Die Geschäftsführer der Bäckerei Manhart – der Dritte im Bunde ist Sohn Fabian Gerum – betrachten die Pläne für das aktuelle Projekt des Unternehmens: Eine Bäckerei-Café-Filiale mit drei Mietwohnungen in der Richthofenstraße 22a im Penzinger Neubaugebiet. Manhart hat bislang 15 Filialen in den Landkreisen Landberg, Starnberg, Ostallgäu und Weilheim-Schongau.