Das Warten auf den Kaufpreis für den ehemaligen Fliegerhorst hält an

Nach einem turbulenten Jahr für die Area 61, dem ehemaligen Fliegerhorst, traf sich der dazugehörige Zweckverband zur letzten Sitzung für dieses Jahr in der Aula der Penzinger Grundschule. Den neuen Namen trägt das Projekt in Reminiszenz an die lange Tradition des Lufttransportgeschwaders 61 der Bundeswehr. Die Verbandsbersammlung, bestehend aus Gemeinderäten und Bürgermeister Peter Hammer (CSU) aus Penzing sowie Landsberger Stadträten und der Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV), hatte diesmal eine vergleichsweise übersichtliche Sitzungsvorlage abzuarbeiten.

