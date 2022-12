Der Nikolaus besucht die Flüchtlingskinder im Fliegerhorst

Die Schulkinder in Penzing sammeln für die Kinder in der Flüchtlingsunterkunft. Beim Besuch des Nikolaus bekommen viele feuchte Augen.

Ein Spendenlauf machte es möglich: Der Nikolaus hat die Kinder besucht, die als Flüchtlinge die Weihnachtsfeiertage am ehemaligen Penzinger Fliegerhorst verbringen. Bereits im Frühjahr fand der Run for Help der Penzinger Grundschule statt. In der Adventszeit startete nun, in Zusammenarbeit mit dem Helferkreis Asyl, die Aktion Weihnachts-Wunschbox. Kurz vor Weihnachten überbrachte der Nikolaus die Geschenke - und nicht nur bei den Kindern herrschte große Freude.

Die Kinder aus Afghanistan, dem Jemen, Nigeria und der Ukraine, die derzeit im ehemaligen Fliegerhorst Penzing leben, durften einen Zettel mit ihrem Namen und einem kleinen, materiellen Wunsch in eine Box werfen. Kurz vor Heiligabend war es dann so weit: Der Nikolaus besuchte gemeinsam mit seinem Engelchen Charlotte die Kinder, deren Eltern im ehemaligen Fliegerhorst in Penzing Schutz vor Krieg und staatlicher Verfolgung suchen.

Sprachbarrieren werden leicht überwunden

Der Nikolaus wurde durch Manuel Roth, den Elternbeiratsvorsitzenden der Grundschule Penzing, vertreten. Und für die ukrainischen Kinder hatte er noch ein weiteres "Engerl" mit dabei: Die Estin Anna Zaproutckaja lebt bereits seit 25 Jahren in Deutschland und lehrt nun den Kindern aus der Ukraine deutsche Sprache. Beim Besuch des Nikolaus mussten die Kinder und ihre Eltern sich jedoch nicht mit der für sie noch fremden Sprache auseinandersetzten: Ihre Deutschlehrerin übersetzte die Worte des Nikolaus ins Russische, das alle gut verstanden.

Geholfen hat dabei auch, dass der Nikolaus eine Lautsprecherbox dabei hatte. Denn die Bescherung fand vor den jeweiligen Unterkünften im Freien statt. Also eine Bescherung vor der Sammelunterkunft der Flüchtlinge aus der Ukraine und eine weitere vor den Wohnungen der Flüchtlinge aus Afghanistan, Jemen und Nigeria. Und abgesehen vom fehlenden Schnee und kalt pfeifenden Wind hatte der Petrus immerhin so weit ein Einsehen, dass es nicht regnete.

Der Nikolaus bekommt Unterstützung vom Helferkreis Asyl

Die Kinder aus Afghanistan, dem Jemen und Nigeria, und auch deren Eltern, überraschten den Nikolaus mit ihren guten Deutschkenntnissen. Er konnte dort seine eigenen Englischkenntnisse also gleich wieder einpacken, als er die Geschenktüten überreichte. Nur bei den Namen kam er immer wieder einmal ins Stolpern. Aber da halfen ihm die älteren Kinder, die bereits lesen gelernt haben. Außerdem standen Steffi und Heidi Michelmann sowie Irmengard Stengele vom Helferkreis Asyl bereit, um bei der Verteilung der kleinen Gaben zu helfen.

Die Wünsche der Kinder reichten vom Puppenkleidchen über verschiedene Süßigkeiten bis hin zu Kartoffelchips. Leider konnten nicht alle Kinder anwesend sein. Aber der Nikolaus verteilte dennoch alle 80 Geschenktüten. Wer die Bescherung verpasste, ging nämlich nicht leer aus: Bei jedem Namen, der unbeantwortet blieb, fand sich ein Kind, das den Empfänger oder die Empfängerin kannte und die entsprechende Tüte in Empfang nahm, um sie weiterzureichen.

Und am Ende war keineswegs klar, wer die größte Freude hatte: Die Kinder, die sich über die Geschenke freuten? Die Eltern, die sich mit ihren Kindern freuten? Oder der Nikolaus und seine Helferinnen, die angesichts der vielen strahlenden Kinderaugen selbst ein paar Mal blinzeln mussten?