Landkreis Landsberg

16:01 Uhr

PFC-Belastung am Penzinger Fliegerhorst – so geht es weiter

Plus Der Altlasten-Referent der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben informiert im Penzinger Gemeinderat über den aktuellen Stand zur PFC-Verunreinigung auf dem Fliegerhorst.

Von Vanessa Polednia

Gut besucht war die Gemeinderatssitzung in Penzing am Dienstagabend. Schließlich ging es um das Thema, das wohl alle Menschen in Penzing und in den Ortsteilen beschäftigt: Wie sieht es mit der PFC-Belastung in der Gemeinde aus? Stephan Clemens ist zuständiger Referent im Zentralen Kontaminationsmanagement der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) und informierte in der Sitzung über den Bearbeitungsstand der PFC-Problematik und beantwortete Fragen des Gemeinderats.

