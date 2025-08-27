Dreitägiges Tenniscamp 2025 beim TC Penzing – ein voller Erfolg für Klein und Groß

Vom 19. bis 21. August fand beim TC Penzing ein besonderes Tenniscamp statt, das sowohl für Kinder als auch für Erwachsene ein voller Erfolg war. 21 Kinder und 21 Erwachsene nahmen mit großer Begeisterung teil. Geleitet wurde das Camp vom erfahrenen Trainer Chr. Hoyer und seinem Team, das es mit ihrer positiven Art und professionellen Coaching schaffte, jeden Einzelnen individuell zu fördern, Spaß am Tennissport zu wecken und gleichzeitig für eine tolle Gruppendynamik zu sorgen.

Ein ausgewogenes Programm, das auf die Bedürfnisse der Teilnehmer abgestimmt war. Nachmittags trainierten die Kinder in spielerischer Atmosphäre Grundtechniken wie Vorhand, Rückhand, Aufschlag und Netzspiel. Es gab nicht nur viel Spaß, sondern es konnten spürbare Fortschritte erzielt werden. Am Abend waren dann die Erwachsenen an der Reihe. In einer Mischung aus Techniktraining, gezielten Übungen und kurzen Matches wurde der Einstieg in den Tennissport erleichtert.

Teilnehmer Erwachsene. Foto: K.-H. Gerner

Ein Grillfest zum Abschluss, Urkundenübergabe mit Geschenken seitens der Sponsoren sowie eine Preisverlosung sorgten für ein tolles Gruppenerlebnis. Die Teilnehmer konnten sich dabei auch abseits des Platzes besser kennenlernen. Chr. Hoyer, die weiteren Trainer und das Orga-Team wurde von allen Teilnehmern in sehr gelobt. Ein Dankeschön gilt den Sponsoren, die das Camp besonders unterstützt haben: Sport2000 Landsberg, Cineplex Penzing und St. Benno Apotheke Penzing.

Das Camp war ein voller Erfolg und wird vielen noch lange in positiver Erinnerung bleiben. Für viele Teilnehmer war es nicht nur der Einstieg in den Tennissport, sondern vielleicht auch der Beginn einer neuen Leidenschaft. Der Wunsch nach einer Fortsetzung im nächsten Jahr wurde bereits mehrfach geäußert – und auch der Verein selbst zeigte sich hochzufrieden mit dem Ablauf und der großartigen Resonanz.

Ein rundum gelungenes Camp, das Anfänger begeistert, Gemeinschaft fördert und den Tennissport im TC Penzing mit viel Freude und Engagement lebendig macht!

