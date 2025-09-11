Neue Schulleiterin der Grundschule bringt tierische Unterstützung mit

Mit dem Start ins neue Schuljahr hat die Grundschule Penzing ein neues Leitungsteam: Schulleiterin Melanie Müller-Hahl und ihre Stellvertreterin Verena Montag. Beide Frauen bringen viel Erfahrung, klare Vorstellungen und wirken schon jetzt wie ein eingespieltes Team.

Am Ende des letzten Schuljahres verabschiedete sich Andrea Bode, die kommissarisch die stellvertretende Schulleitung übernommen hatte. In ihrem Grußwort an die Eltern und die Schulfamilie schrieb sie, dass sie mit einem „weinenden Auge“ gehe, weil das Jahr in Penzing für sie voller bereichernder Begegnungen gewesen sei. Nun tritt sie ihre neue Stelle als Konrektorin an der Grundschule Windach an.

Die neue Schulleiterin in Penzing ist eine Spätberufene

Auch die Stelle der Schulleitung war erst kurz vor den Sommerferien ausgeschrieben worden. „Ich habe mich Anfang August beworben und nach zwei Wochen die erste positive Rückmeldung erhalten“, erzählt Melanie Müller-Hahl. Zuvor war sie Konrektorin an der Katharinenschule in Landsberg. Ursprünglich stammt sie aus Baden-Württemberg, wo sie nach dem Abitur zunächst eine Ausbildung zur technischen Zeichnerin absolvierte. Erst als ihre Kinder zur Schule gingen, reifte der Gedanke: „Lehrerin, das wäre doch auch etwas für mich.“ Mit 30 Jahren schlug sie diesen Weg tatsächlich ein.

Ihre neue Rolle als Schulleiterin will Müller-Hahl mit Bedacht ausfüllen. „Ich möchte nicht von oben herab bestimmen oder gesiezt werden“, sagt sie. Vielmehr sei es ihr wichtig, die Kolleginnen und Kollegen nach ihren Stärken einzusetzen und deren Wünsche in die gemeinsame Arbeit einzubeziehen – „auch wenn ich nicht alle erfüllen kann“.

An ihrer Seite steht nun Verena Montag, die bereits seit einigen Monaten an der Penzinger Schule tätig ist. Sie war in den vergangenen zwei Jahren als sogenannte Mobile Reserve eingesetzt, also als Lehrkraft, die kurzfristig Unterrichtsausfälle abdeckt. Seit Ostern hat sie in Penzing verschiedene Klassen vertreten und dabei die Schulfamilie kennengelernt. „Es herrscht eine angenehme Atmosphäre“, berichtet sie.

Montag wuchs in Freising auf, studierte in Passau und kehrte für ihr Referendariat in die Heimat zurück. Inzwischen lebt sie mit ihrer Familie im Osten von Landsberg. Sie liebt Sprache, liest leidenschaftlich gern und unterrichtet besonders gerne Deutsch. Für sie ist das „wichtigste Fach“, weil es die Grundlage für so vieles schafft.

Das Führungsduo kennt sich schon aus der gemeinsamen Zeit an der Spitalschule in Landsberg

Schon an der Spitalschule in Landsberg hatten sich Müller-Hahl und Montag kennengelernt. Heute beschreiben sie ihre Zusammenarbeit mit Bildern aus der Luftfahrt: „Wir sind Captain und Co-Pilot – aber die Besetzung ist wichtig“, betont Müller-Hahl.

Die beiden übernehmen eine Schule mit 226 Kindern, die in der Regel in drei Klassen pro Jahrgang aufgeteilt sind. Eine Besonderheit ist die Deutschklasse für geflüchtete Kinder, die am Standort Penzing aufgrund der großen Asylunterkunft am Fliegerhorst besonders stark vertreten ist. Hier lernen Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen zwei bis vier gemeinsam, während die Erstklässler in die Regelklassen integriert sind.

Das neue Leitungsteam hat Respekt vor der Arbeit der Lehrkräfte, die im vergangenen Jahr ohne feste Schulleitung zusätzliche Aufgaben übernommen haben. „Die Schule ist so dahingesegelt und das Kollegium hat das großartig gemeistert“, lobt Müller-Hahl. Nun gehe es darum, gute Ideen in feste Strukturen zu überführen, ohne den eigenständigen Geist der Lehrkräfte einzuschränken.

Die neue Schulleiterin hat zwei Schulhunde

Müller-Hahl, die an diesem Samstag 52 Jahre alt wird, bringt noch eine Besonderheit mit: zwei Schulhunde. Während der ältere Dackel Flori mit seinen zwölf Jahren eher die Rolle des stillen Begleiters unter dem Schreibtisch übernimmt, hat die junge Polly gerade ihre Ausbildung abgeschlossen. Sie soll aktiv im Unterricht eingebunden werden – sei es beim Agility-Training im Sportunterricht, bei Spaziergängen im Heimat- und Sachkundeunterricht oder beim spielerischen Lernen mit Buchstaben und Zahlen mithilfe einer Drehscheibe, die sie per Kommando mit Schnauze oder Pfote dreht.

Auch sonst wollen die beiden Leiterinnen dafür sorgen, dass der Schulalltag bunt bleibt. „Das Schöne an unserem Beruf ist, dass es nie langweilig wird und man manchmal selbst ein bisschen albern sein darf“, sagt Müller-Hahl mit einem Lächeln.

Montag ist mit 50 Jahren ähnlich erfahren, beide Frauen haben jeweils drei Kinder. Ihre Fächerleidenschaften ergänzen sich gut: Deutsch bei Montag, Mathematik bei Müller-Hahl. Sie wirken bereits wie ein eingespieltes Team. Im Büro sieht es zum Schuljahresbeginn noch nach arbeitsamem Chaos aus: Über dem analogen Stundenplan, einer großen Stecktafel an der Wand, brüten beide, während eine Kollegin vorbeikommt, um einen Schlüssel zu holen. „Jeder Lehrer hat eine Farbe“, erklärt Montag.

Die Ferien, von denen oft so gerne behauptet wird, Lehrkräfte hätten sechs Wochen frei, sind für beide jedenfalls alles andere als untätig verlaufen. Der Start ins Schuljahr ist eine Phase voller Organisation, Entscheidungen und Gespräche. Doch schon jetzt wirkt es, als sei das neue Führungsduo fest im Sattel, oder besser gesagt: sicher im Cockpit.