Elektroroller ohne Versicherung

Bei einer Fahrzeugkontrolle am frühen Dienstagabend, 30. April, wurde in der Landsberger Straße in Penzing ein Rollerfahrer festgestellt, der für sein Elektrokleinstfahrzeug keine gültige Versicherung vorlagen konnte. Den 19-jährigen Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz. (AZ)