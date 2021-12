Penzing

vor 19 Min.

Emotionale Debatte und viele Interessierte im Penzinger Gemeinderat

Plus Bei der Gemeinderatssitzung in Penzing reicht der Platz nicht für die Zuhörer nicht, die die Debatte um den Fliegerhorst verfolgen wollen. Es kommt zum verbalen Schlagabtausch.

Von Christian Mühlhause

Bürgermeister Peter Hammer ( CSU) notiert offenbar genau, wie viele Personen zu den Gemeinderatssitzungen in Penzing kommen: 11,7 seien es im Schnitt, verriet er zu Beginn der aktuellen Sitzung. Diesmal wollten aber 87 teilnehmen, zu viele in Zeiten der Corona-Pandemie, um die Abstände in der Aula der Grundschule einhalten zu können. Einige durften die Sitzung von der Empore aus verfolgen, andere mussten nach Hause gehen. „Es ist unschön, wenn wir Interessierte nicht hineinlassen können, aber wir haben auch eine Schutzverantwortung gegenüber jenen, die hier sind“, sagte Hammer. Das große Interesse rührte daher, dass über die Weiterentwicklung des Fliegerhorsts informiert und diskutiert wurde und über die Frage, wie es der Gemeinderat mit einer möglichen Intel-Ansiedlung hält. Es wurde kontrovers diskutiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen