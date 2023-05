Penzing

Es muss schon wieder umgeplant werden beim früheren Fliegerhorst Penzing

Plus Die Unterbringung von Geflüchteten und Überlegungen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben für den Fliegerhorst Penzing machen ein Umdenken nötig. Filmstudios wollen expandieren.

Von Christian Mühlhause

Es ist wie eine Zusage an einen Bauwerber für einen Bauplatz, nur dass dieser weder einen Vertrag hat, die Größe seines Grundstücks kennt, weiß, was es kostet und wann er anfangen darf. So geht es der Gemeinde Penzing, der Stadt Landsberg und dem Landkreis mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima), in deren Besitz sich der frühere Fliegerhorst in Penzing befindet. Es gibt ein Vorkaufsrecht, aber die Konditionen ändern sich ständig. Als "ernüchternd" bezeichnete Penzings Bürgermeister Peter Hammer ( CSU) dies in der jüngsten Sitzung des Zweckverbands Innovationscampus Penzing-Landsberg, dessen Vorsitzender er ist. Dass die Bima einen Teil der 270 Hektar beanspruchen werde, ist seit Langem in der Diskussion, die Zahlen, die nun im Raum stehen, hätten größere Auswirkungen. Hammer berichtete zudem über Veränderungen wegen der Unterbringung von Flüchtlingen und bei den beiden großen Nutzern auf dem Fliegerhorst: Penzing Studios und ADAC.

Die Bundesbehörde will in Penzing Teile behalten und als Ausgleichsflächen nutzen, die aufgrund anderer Projekte nachgewiesen werden müssen. Wie berichtet, war dies bereits Thema als es um die mögliche Stationierung des A400 M in Lagerlechfeld ging, die inzwischen aber unwahrscheinlich ist. Auch Ausgleiche für Vorhaben von Militärischem Abschirmdienst und Bundesnachrichtendienst sollten in Penzing realisiert werden. Meist ging es um bis zu 40 Hektar. "Nun wurde uns mitgeteilt, dass für die DB Netze Bedarf besteht. Es geht um 70 bis 75 Hektar", so Hammer. Nicht mehr verfügbar für den Zweckverband wäre dann der ganze Bereich südlich der Start-und-Lande-Bahn, sowie Teile im Osten des Geländes.

