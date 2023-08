Penzing

„Fack ju Göhte“, Sylvester Stallone und „Momo“: Penzing Studios haben viel vor

Plus Das Filmstudio benötigt auf dem Penzinger Fliegerhorst mehr Platz für die Vielzahl an Projekten. Weltstars stehen demnächst in Penzing vor der Kamera.

Von Vanessa Polednia

Millionenumsätze, internationale Großprojekte und namhafte Kooperationen: Für die Penzing Filmstudios könnte es nicht besser laufen. Davon zeigte sich der Zweckverband Innovationscampus Penzing – Landsberg begeistert und stimmte geschlossen für den Antrag von Geschäftsführer Joe Neurauter, eine weitere Halle auf dem Fliegerhorst für Filmdrehs zu nutzen. Unsere Redaktion hat mit dem Filmproduzenten über das erfolgreiche Jahr 2023 und die kommenden Projekte gesprochen.

Frank Foerster (Geschäftsführer Hyperbowl) und Joe Neurauter (Geschäftsführer Penzing Studios, links) sind mit ihren Unternehmen auf dem ehemaligen Fliegerhorst auf Erfolgskurs. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

Die Penzing Studios werden immer größer und dem Spitznamen „Little Hollywood“ gerecht. Das freut Geschäftsführer Joe Neurauter naturgemäß. Der gebürtige Österreicher hat zwölf Jahre lang in den USA gelebt und dort eine Produktionsfirma aufgebaut. In den vergangenen Jahren hat er vermehrt Filme in Bayern gedreht. Mit einem Konsortium aus der bayerischen Film- und TV-Branche hat er die Penzing Studios aufgebaut. In Halle 5 hat das Unterneh­men nach einer umfangreichen Sanierung inklusive Schall- und Wärmeisolierung ein Einzelstudio von 9000 Quadratmetern aufgebaut – „eines der größten in Europa“, wie Neurauter betont. Alle Mitarbeiter einer Produktion könnten hier unter einem Dach arbeiten. Neben modernster Technologie für digitale und virtuelle Produktion punktet Penzing auch mit der Größe und Einzigartigkeit des Geländes und seinen historischen Locations – viel sei schon im ehemaligen Offizierskasino gedreht worden.

