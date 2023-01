Fliegerhorst in Penzing: Zweckverband nimmt seine Arbeit auf

Penzing und Landsberg gründen einen Zweckverband, der sich um die künftige Nutzung des früheren Fliegerhorsts kümmert. Bürgermeister Peter Hammer hofft auf Erfolgsgeschichte.

Die Stadt Landsberg und die Gemeinde Penzing haben den Zweckverband Innovationscampus Penzing-Landsberg gegründet, dessen Ziel die Konversion des Fliegerhorsts Penzing ist. Die konstituierende Sitzung der Zweckverbandsversammlung findet am 6. Februar in der Aula der Grundschule Penzing statt. Nachdem im Vorfeld die Satzung des Zweckverbands vom Gemeinde- bzw. Stadtrat beider Kommunen in mehreren Sitzungen behandelt und letztlich beschlossen wurde, konnte die Prüfung und Veröffentlichung durch das Landratsamt erfolgen. Die Gründung des kommunalen Zweckverbands wurde am 24. Dezember 2022 durch die Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises rechtskräftig.

Penzings Bürgermeister hofft auf Erfolgsgeschichte

"Eine Erfolgsgeschichte 2.0 auf dem Fliegerhorst-Areal schaffen, diese Aufgabe ist mir Verpflichtung und Herzenswunsch zugleich", schreibt der zukünftige Verbandsvorsitzende und Bürgermeister der Gemeinde Penzing, Peter Hammer. Und Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl ergänzt als stellvertretende Verbandsvorsitzende: "Ich freue mich auf eine Fortsetzung der vertrauensvollen Zusammenarbeit und sehe darin die einmalige Chance, die Zukunft unserer Region gemeinsam zu gestalten." (AZ)

Lesen Sie dazu auch