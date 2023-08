Penzing

12:05 Uhr

Frust bei Mietern in Penzing: Sonderregelung gilt nur für Asylsuchende

Plus Am Fliegerhorst Penzing soll ein Wohngebäude abgerissen werden. Es wird aber vorerst für Asylsuchende genutzt. Ehemalige Bewohner üben Kritik an der Gesamtsituation.

Viele Jahre haben Daniel Albert und Klaus Förg in der Kauferinger Straße am Fliegerhorst Penzing gewohnt. Hier hält nur an, wer auch hier wohnt. Die Bewohner kannten sich, unternahmen, vor allem als die Kinder kleiner waren, regelmäßig etwas miteinander. Sie haben immer noch eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe, auch wenn viele in den vergangenen Monaten weggezogen sind. Ihr Vermieter, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima), hatte sie Ende vergangenen Jahres informiert, dass es keine weitere Heizperiode nach dem Winter 2022/23 geben werde und das Gebäude abgerissen werden soll. Doch mehrere Wohnungen werden jetzt weiter zur Unterbringung von Asylbewerbern genutzt. Die Informationspolitik und die Gesamtsituation am Fliegerhorst ärgern die beiden früheren Bewohner. Unsere Redaktion hat mit ihnen gesprochen und bei der Bima nachgehakt.

"Dass ich ausziehen muss, weil abgerissen wird, kann ich akzeptieren, aber wir wollten hier nicht weg, deswegen ärgert es uns, was nun passiert", sagt Daniel Albert, der früher Soldat war und seit 23 Jahren mit seiner Familie in der Wohnung lebte. Konkret geht es ihm um zwei Punkte. Das eine ist, dass nachbelegt wird, das andere sind die Entwicklungen rund um den Fliegerhorst in den vergangenen Monaten. Die hätten beschleunigt, dass Nachbarn versuchten, möglichst schnell eine Alternative zu finden, sagt er.

