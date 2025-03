Gemeinde Penzing kauft Traktor, E-Auto und Rettungssatz für die Feuerwehr

Mehrere Anschaffungen wurden in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Penzing besprochen. Den Anfang machte ein neuer Rettungssatz für die Freiwillige Feuerwehr Penzing, das zur Rettung und Bergung von Menschen bei Unfällen auf der Straße oder der Schiene und bei sonstigen Unglücksfällen eingesetzt wird. Die Beschaffung wurde bereits im November 2024 beschlossen - vorbehaltlich einer positiven Förderzusage. Der Förderantrag wurde jedoch abgelehnt.

Der Grund für die Förderabsage: Im Jahr 2018 wurde ein neues Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) beschafft. In der Förderung für dieses Fahrzeug, welche die Gemeinde erhalten hat, wäre auch ein Rettungssatz inkludiert gewesen. „Zum damaligen Zeitpunkt wurde aber der vorhandene, gebrauchte Rettungssatz übernommen. Da die Zweckbindung für das Fahrzeug zehn Jahre beträgt, kann eine erneute Förderung erst frühestens im Jahr 2028 beantragt werden“, heißt es in den Sitzungsunterlagen.

Aus Sicht der Verwaltung wurde die Anschaffung auch ohne staatliche Förderung angeraten. So könnten dafür Reparaturkosten in Höhe von mindestens 7700 Euro eingespart werden. Außerdem entspricht der 16 Jahre alte hydraulische Rettungssatz nicht mehr den Standards. „Mit dem Neuerwerb besteht zudem die Möglichkeit, auf einen akkubetriebenen Rettungssatz umzusteigen, der flexiblere und umfangreichere Möglichkeiten am Einsatzort bietet und weniger Feuerwehrdienstleistende dafür abgestellt werden müssen.“

Diesem Punkt stimmte auch Ratsmitglied und Feuerwehrmann Dieter Förg zu. Der Einsatz bei einem Unfall in Schwabhausen sei durch das Akkugerät der Kauferinger Feuerwehrkollegen schneller vonstattengegangen, bescheinigte er.

Die Feuerwehr Penzing hat sich nach Vorführung verschiedener Modelle für den Rettungssatz des Herstellers Luka für rund 33.000 Euro entschieden. Die Kosten sind bereits im diesjährigen Haushalt eingeplant.

Der Gemeinderat stimmte in der Sitzung nicht nur dieser Anschaffung zu. In der Finanzplanung für das Jahr 2026 ist ein neues Fahrzeug für den Bahnhof enthalten. Der Traktor John Deere 6125 soll nach 15 Jahren regelmäßigem Wintereinsatz ausgetauscht werden, da er deutliche Verschleißspuren aufweist und dadurch zunehmend Reparaturkosten verursache. Aus drei Alternativen entschieden sich die Räte für den von der Gemeinde bevorzugten Weg: Einen Vorführschlepper aus dem Lagerbestand der BayWa der Marke Fendt kaufen. Dieser war im vergangenen Jahr als Ausstellungsgerät angemeldet und ist für rund 164.000 Euro brutto sofort verfügbar. Die außerplanmäßigen