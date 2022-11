Penzing

Gemeinderat Penzing: PFC und Zweckverband sorgen für Zündstoff

Das Löschübungsbecken am Fliegerhorst ist mittlerweile abgedeckt, sodass Regen nicht weiter PFC ins Grundwasser befördern kann.

Plus Der Penzinger Gemeinderat stimmt darüber ab, wer im Zweckverbandsrat des Innovationscampus Fliegerhorst sitzt. Zuvor wird noch schmutzige Wäsche gewaschen.

Von Oliver Wolff

Der Penzinger Gemeinderat hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit der PFC-Problematik am ehemaligen Fliegerhorst sowie der Besetzung des Zweckverbandsrat Innovationscampus befasst. Wie berichtet, wollen die Gemeinde Penzing und die Stadt Landsberg zusammen das Gelände des Ex Militärflughafens entwickeln. Doch im Penzinger Gemeinderat gibt es nicht nur Befürworter für das gemeinsame Projekt.

