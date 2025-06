Großzügiges Trikot-Sponsoring

Der FC Penzing freut sich, seine Dankbarkeit gegenüber dem Forum-Reiseservice zum Ausdruck zu bringen. Das Reisebüro im Landsberger Osten hat die Damenmannschaft des Vereins mit einem großzügigen Trikot-Sponsoring unterstützt. In einer offiziellen Mitteilung betonte Quirin Geiger: „Wir sind dem Forum-Reiseservice und Inhaber Stefan Stang sehr dankbar für die großartige Unterstützung unserer Damenmannschaft. Das Sponsoring der Trikots ist eine wertvolle Hilfe, um unsere Spielerinnen optimal auszustatten und den Teamgeist zu stärken.“

Das Engagement des Forum-Reiseservice trägt dazu bei, den Frauenfußball in der Region weiter zu fördern und die Mannschaft bei ihren sportlichen Zielen zu unterstützen. Der FC Penzing freut sich auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit und bedankt sich nochmals herzlich für das Vertrauen und die Unterstützung. Gemeinsam wird so ein Zeichen für den Frauenfußball und die Förderung des Sports in der Gemeinschaft gesetzt - besonders aktuell, jetzt wo in der Schweiz die Europameisterschaft beginnt.

