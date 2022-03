Penzing

15:02 Uhr

Hubert Aiwanger: „Hollywood wird neidvoll auf Penzing schauen“

Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, besuchte am Montag die Hyperbowl in Penzing.

Plus In Penzing entstehen in den kommenden Jahren Filmstudios mit modernster Technik. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger besucht die Hyperbowl und bringt einen Förderbescheid mit.

Von Oliver Wolff

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ( Freie Wähler) war sichtbar begeistert, als er am Montag in Penzing die sogenannte Hyperbowl am ehemaligen Fliegerhorst besuchte und sich über die Pläne informierte. Die Betreiber wollen in den kommenden Jahren etwa 100 Millionen Euro in Filmstudios investieren und eine führende Rolle in der europäischen Filmbranche einnehmen (LT berichtete). Das Vorhaben sei ein wichtiger Meilenstein für die Entwicklung von Penzing, aber auch für den Film- und Kreativstandort Bayern, sagte Aiwanger.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen