Penzing

vor 18 Min.

In Penzing entsteht ein Wohnquartier für jeden Bedarf

Auf dieser Wiese an der Erzbischof-Schreiber-Straße in Penzing soll ein Mehrgenerationen- und Pflegequartier entstehen.

Plus Genossenschaftliches Bauen liegt im Trend. Auch in Penzing kommt das Konzept gut an. Auf grüner Wiese beginnt die konkrete Planung für ein Mehrgenerationen- und Pflegequartier.

Von Vanessa Polednia

Vor ziemlich genau einem Jahr hat der Penzinger Gemeinderat ein besonderes Bauprojekt beschlossen. Auf einem Grundstück an der Erzbischof-Schreiber-Straße soll ein Mehrgenerationen- und Pflegequartier entstehen. Seitdem wurden mehrere Sondierungsgespräche mit potenziellen Projektpartnern geführt und jetzt die ersten Ergebnisse präsentiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen