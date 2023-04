In Penzing fällt am Freitag in vielen Haushalten der Strom aus

In Penzing sind am Freitag viele Haushalte kurzzeitig ohne Strom. Die Ursache ist bald darauf klar.

Ein Baum, der in eine 20.000-Volt-Stromleitung gefallen war, hat am Freitag für einen Stromausfall in Penzing und den Ortsteilen der Gemeinde gesorgt. Nach Angaben der Feuerwehr waren vermutlich auch Haushalte in Schwifting, Pürgen, Lengenfeld und Schöffelding betroffen. Mehrere tausend Haushalte waren demnach kurzzeitig ohne Strom.

Gegen 13 Uhr fiel nach Angaben der örtlichen Feuerwehr in Penzing der Strom aus. Der Strombetreiber war schnell vor Ort, trennte die betroffene Leitung und leitete den Strom um, sodass die Haushalte nach rund 30 Minuten wieder versorgt waren.

Die Feuerwehr Penzing ist rund zwei Stunden im Einsatz

Erst gegen 15 Uhr war jedoch die Ursache für den Ausfall klar: Passanten meldeten einen Baum in einer Hochspannungsleitung am Radweg zwischen Penzing und Oberbergen, teilt die Feuerwehr Penzing mit.

Die Leitung wurde geerdet und der Baum durch den Strombetreiber aus der Leitung entfernt. Die Feuerwehr Penzing, die auch die Einsatzstelle absicherte, schnitt den Baum klein und räumten den Weg wieder frei. Der Einsatz endete nach rund zwei Stunden. (AZ)

