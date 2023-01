In Penzing findet ein Workshop für Motorradschutz statt

Im ADAC-Testzentrum in Penzing kommt ein Motorrad-Dummy zum Einsatz. Der Sicherheitsstandard soll so erhöht werden.

Damit Autos mehr Rücksicht auf Motorräder nehmen, braucht es geeignete Attrappen zum „Üben“ und zum Programmieren der Software. Die neuesten Entwicklungen aus dem Bereich sogenannter Motorrad-Dummys wurden jetzt laut einer Pressemitteilung bei einem internationalen Workshop mit 50 Teilnehmern aus Industrie und Forschung im ADAC-Testzentrum Mobilität in Penzing präsentiert.

Denn ab 2023 bewertet das europäische Euro NCAP-Programm, zu dem der ADAC gehört, bei Notbrems- und Spurhaltesystemen auch die Rücksicht auf Motorräder. Die in Penzing vorgeführten Dummys wurden in ihrem Verhalten mit einem echten Motorrad-Fahrer verglichen. Sie müssen für Radar-Sensoren erkennbar sein, sollen bei einem Zusammenstoß keinen Schaden erleiden und auch drehende Räder simulieren. Damit ist Euro NCAP dem Gesetzgeber um Jahre voraus und setzt einen internationalen Standard für Motorrad-Dummys, heißt es in der Pressemitteilung.

Der neue Motorrad-Dummy fährt aus eigener Kraft bis zu 80 Stundenkilometer und ist auf den Zentimeter genau manövrierbar, um dieselbe Situation exakt wiederholen zu können. „Wir haben in zwei Tagen Tausende von Messungen durchgeführt aus verschiedenen Winkeln und Geschwindigkeiten, um die Sicherheit von Motorrad-Fahrern zu verbessern“, fasste Andreas Rigling, Leiter ADAC-Testzentrum Mobilität, den Workshop zusammen. (AZ)

