Jede Menge Löschwasser für das Ramsacher Mischgebiet

Im Neubaugebiet an der Eresinger Straße werden riesige Tanks in den Boden eingelassen.

Plus Im Penzinger Ortsteil wird ein fast 50 Meter langer Wassertank in den Boden eingelassen. Das ist der Grund.

Von Vanessa Polednia

Wer mit dem Auto vorbeigefahren oder vorbeigelaufen ist, hat sich womöglich gewundert: Am Dienstvormittag stand ein Kran im neuen Baugebiet in Ramsach in der Eresinger Straße, der drei Teile eines riesigen Wassertanks in einer Grube platzierte.

Dieser soll als Löschwasser-Reservoir für Feuerwehreinsätze dienen. Denn der Druck in der Leitung reiche hierfür nicht aus, bestätigt Isolde Daigeler. Die Leiterin des Penzinger Bauamts kennt die Details. Der Behälter wird aus drei Teilen zusammengeschweißt und fasst mit seinen dann 46 Metern 200 Kubikmeter Wasser, also 200.000 Liter. Die Bauamtsleiterin geht davon aus, dass die Erschließungsarbeiten bis spätestens Mitte August beendet sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

