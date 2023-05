Penzing

vor 17 Min.

Jugend in Penzing soll einen eigenen Platz bekommen

Plus Die Jugendlichen in Penzing wünschen sich einen Treffpunkt im Freien. Nun gibt es einen Standort und ein Aktionstag ist geplant.

Von Christian Mühlhause Artikel anhören Shape

Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren aus dem gesamten Gemeindegebiet kamen vor gut einem Jahr zu einer Veranstaltung des Kreisjugendrings und der Gemeinde und äußerten Ideen und Wünsche. Dabei wurde deutlich, dass es vor allem an einem Platz fehlt, an dem sie sich im Freien ungestört aufhalten und Aktivitäten wie dem Basketballspielen nachgehen können. In der vergangenen Gemeinderatssitzung wurde nun bekannt, dass ein solcher Platz gefunden ist und es am 20. Mai einen Workshop mit den Jugendlichen geben soll.

Bürgermeister Peter Hammer ( CSU) verwies darauf, dass die Jugendlichen derzeit oft vertrieben würden, wenn sie sich auf dem Schulhof oder vor dem Rathaus aufhielten. "Ich mache es nicht, solange wir ihnen keinen Platz anbieten können." Ihm sei nur wichtig, dass sich die jungen Menschen benehmen und ihren Müll mitnehmen. Nun aber soll Abhilfe geschaffen werden, und zwar auf einem früheren Tennisplatz des FC Penzing beim Sportgelände, der nicht mehr genutzt wird. Dieser befindet sich im nordöstlichen Eck des Vereinsgeländes. Die Tennisspieler haben mit dem TC Penzing seit 1987 einen eigenen Club.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen