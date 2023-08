Zwei Radunfälle binnen fünf Minuten in Penzing und Kaufering

Am Samstag haben sich innerhalb weniger Minuten zwei Radunfälle ereignet. Nach einem Sturz in Kaufering ist auch ein Rettugshubschrauber im Einsatz.

Zu zwei innerhalb von wenigen Minuten gestürzten Radfahrern ist die Landsberger Polizei am Samstagabend gerufen worden. Zunächst waren die Beamten in der Fritz-Börner-Straße in Penzing im Einsatz. Dort, so heißt es im Polizeibericht, wollte ein 42-jähriger Mann stark alkoholisiert mit seinem Fahrrad den Weg nach Hause antreten. Er fiel einem anderen Verkehrsteilnehmer auf, da er in starken Schlangenlinien fuhr, einige Meter später stürzte der Radfahrer ohne Fremdverschulden. Der Mann wurde durch dabei leicht verletzt, eine Blutentnahme wurde angeordnet. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Fünf Minuten nach dem Unfall in Penzing verunglückte eine 75-jährige Radfahrerin in der Fahrradunterführung zwischen der Hilti- und Iglinger Straße in Kaufering. Ursache war laut Polizei ein Fahrfehler, infolgedessen die Frau ins Schwanken kam und über den Lenker zu Boden stürzte. Die Radfahrerin wurde dabei schwer am Kopf verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch