Kinderkleidermarkt Penzing: Spende

Nach dem Kinderkleidermarkt ist vor dem gleichen Markt: Das Penzinger Kinderkleidermarktteam überreichte eine Spende an die Freiwillige Feuerwehr als Unterstützung für deren Jugendarbeit. Gleichzeitig konnte schon der Termin für den Frühjahrsmarkt am 7. März bekannt gegeben werden. Die Spende in Höhe von 500 Euro geht an die Jugendfeuerwehr. Sie wird, wie Ferdinand Schneider aus dem Leitungsteam verrät, für Teambuildingsmaßnahmen innerhalb der rund 20-köpfigen Nachwuchsgruppe verwendet. Erwirtschaftet wurde das Geld über den Verkauf beim Markt, es werden jeweils 15 Prozent des Erlöses einbehalten und an Kinder- und Jugendorganisationen der Gemeinde gespendet.

