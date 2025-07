Kraulen wie die Großen

Mit strahlenden Gesichtern und jeder Menge Energie sprangen die Kinder des Wurzel Purzel Kindergartens ins Becken – und begeisterten bei der Auftaktveranstaltung der landesweiten Kampagne „Bayern schwimmt“. Persönlich begrüßt von Landtagspräsidentin und Schirmherrin Ilse Aigner, zeigten die Kleinsten, dass Schwimmenlernen nicht erst in der Schule beginnt. Unter dem Motto „Kraulen lernen mit Loti“ stand heuer eine neue, kindgerechte Methode im Mittelpunkt: das Kraulen als erste Schwimmart. Genau das demonstrierten die Vorschulkinder eindrucksvoll – und das sogar vor laufenden Fernsehkameras und zahlreicher Presse.

Prominente Unterstützung gab es ebenfalls: Der beliebte KiKA-Moderator Checker Julian stieg kurzerhand selbst mit ins Wasser und schwamm eine Runde mit den Kindern – ein echtes Highlight für die kleinen Schwimmstars. Auch das Maskottchen „Loti“ der Wasserwacht durfte nicht fehlen und sorgte für jede Menge gute Laune und Motivation am Beckenrand. „Es ist beeindruckend zu sehen, mit welchem Mut und welcher Freude sich diese jungen Kinder im Wasser bewegen. Genau hier beginnt erfolgreiche Prävention – früh, spielerisch und mit Begeisterung“, so Thomas Huber, Landesvorsitzender der Wasserwacht Bayern. Denn: Schwimmen rettet Leben. Laut Huber sind allein in der aktuellen Badesaison bereits 27 Menschen in Bayern ertrunken – viele davon an Seen. Das zeigt, wie wichtig frühzeitige Schwimmausbildung ist.

Die Wasserwacht Bayern setzt sich deshalb mit ihrer Kampagne „Bayern schwimmt“ seit sieben Jahren dafür ein, die Schwimmfähigkeit von Kindern noch vor den Sommerferien zu verbessern. Unterstützt wird das Projekt durch eine neue Arbeitshilfe zum Thema Kraulen, die Schwimmausbilderinnen und -ausbildern hilfreiche Übungen und praxisnahe Tipps an die Hand gibt. Ilse Aigner betonte in ihrer Rede: „Jedes Kind in Bayern sollte schwimmen können – das ist lebensnotwendig. Ich danke der Wasserwacht für ihren unermüdlichen Einsatz und wünsche allen kleinen Schwimmschülerinnen und -schülern viel Spaß und Erfolg.“

