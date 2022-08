Lärmbelastung durch neues Pflaster in der Pfettenstraße?

Plus Im Zuge einer Sanierung wird in der Penzinger Pfettenstraße 2016 Pflaster verbaut. Erst gibt es Ärger mit einer geplanten Kostenumlegung, jetzt beschweren sich Anwohner über den Straßenlärm.

Vor acht Jahren wurde die Pfettenstraße südöstlich der Penzinger Ortsmitte für über 1,8 Millionen Euro saniert. Manche im Ort sprechen immer noch von einer „Edelsanierung“. Das Vorhaben war schon damals einigen Anwohnerinnen und Anwohnern ein Dorn im Auge, da die Sanierungskosten umgelegt werden sollten. Sogar ein Bürgerbegehren war im Gespräch (LT berichtete). Nur eine bayernweite Gesetzesänderung verhinderte, dass die Anlieger zur Kasse gebeten wurden. Die Bagger sind längst verschwunden, doch der Ärger ist geblieben.