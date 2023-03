Landtagspräsidentin Ilse Aigner besucht Penzinger Unternehmen Hyperbowl

Ilse Aigner schaut sich das Produktionsstudio im ehemaligen Fliegerhorst an und spricht dabei über die Relevanz regionaler Unternehmen.

Es ist der dritte und vorletzte Halt für Ilse Aigners Regionalbesuch am Montag: das Unternehmen Hyperbowl in Penzing. Bei dem Besuch der Landtagspräsidentin und weiterer Abgeordneter des Landtagspräsidiums ging es wie bereits in der Vergangenheit darum, aktuelle Entwicklungen in der regionalen Wirtschaft zu erkennen und mit den Arbeitgebern und -nehmern ins Gespräch zu kommen.

Ilse Aigner besucht Hyperbowl: Little Hollywood im Landkreis Landsberg

Hyperbowl arbeitet an einer LED-Technologie, die es ermöglicht, virtuell hochauflösende Bilder zu erzeugen und diese für Film und Fernsehen einzusetzen. Im Studio werden so unabhängig von externen Faktoren wie Wetter oder Sicherheitsaspekten mit realen Objekten Videoaufnahmen gemacht. Unter anderem auch für Werbeclips von Audi, Mercedes und der Haarproduktmarke Syoss.

In Zusammenarbeit mit den Penzing Studios in München produzieren sie aber auch Filme. So wird gerade ein Spin Off zu den beliebten "Fack ju Göhte"-Filmen gedreht. Das Potenzial, "der Anlaufpunkt" für Produktionen von nationalen und internationalen Filmproduktionen zu sein, wäre jetzt schon gegeben, erklärten die Verantwortlichen. Die Hyperbowl-Technik erlaubt, jedes Set realistisch dazustellen, ohne lange Reisen zu weit gelegenen Orten zu machen. Das spare Geld und sei rein von der CO 2 -Bilanz wesentlich besser, so Eno Henze, Mitbegründer der Hyperbowl.

Landtags- und Kommunalpolitiker sind beeindruckt

Was man in Hinblick auf die Umwelt und Nachhaltigkeit damit leiste, hielt Landtagspräsidentin Ilse Aigner für besonders bemerkenswert. Dass der Fliegerhorst in seiner Funktion von Drehort und Produktion wachse und damit neue Arbeitsplätze entstehen, sei ebenfalls ein guter Zukunftsausblick. Landrat Thomas Eichinger konnte sich Aigner anschließen. Man habe Glück gehabt, dass sich die Gründer des Unternehmens den Standort angeschaut und daran festgehalten haben. Schließlich sei Hyperbowl erst etwas mehr als zwei Jahre in Penzing. In der Zeit wurden 80 Projekte dort produziert und vier Millionen Euro Gewinn gemacht. Zudem gab es über 15.000 Hotelübernachtungen in dem Zusammenhang.

In Zukunft möchte man das Gelände noch ausbauen, die alten Kasernen als Unterkünfte und Büros nutzen, sagt Joe Neurauter. Der Österreicher ist Produzent und einer der Geschäftsführer der Penzing Studios. So sollen auch lokale Handwerker eingebunden werden, um die lokalen Perspektiven nicht außen vor zu lassen. "Studien gehen davon aus, dass jeder Euro, der in eine Produktion gesteckt wird, in der Region sieben bis acht Euro erzeugt."

