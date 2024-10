Lkw-Fahrer fährt in Penzing Telefonmast und Gartenzaun um

Am Montagvormittag gegen 11.15 Uhr fuhr ein 63-jähriger Mann aus dem Bereich Weilheim mit seinem Lkw auf der Lechstraße im Penzinger Ortsteil Epfenhausen. Hierbei musste er ein Hindernis umfahren und touchierte dabei einen Telefonmast, welcher dadurch umknickte. Im weiteren Verlauf verlor der 63-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr gegen einen Gartenzaun.

Lkw-Fahrer erleidet leichte Verletzungen bei Unfall in Penzing

Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Es entstand am Lkw, am Gartenzaun, sowie am Telefonmasten ein Sachschaden von rund 30.500 Euro. Der Telefonmast wurde durch die freiwillige Feuerwehr gesichert, bis der zuständige Telefonanbieter sich um die Instandsetzung kümmerte. (AZ)