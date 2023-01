Lob für Ehrenamtliche beim Neujahrsempfang der Gemeinde Penzing

Die Gemeinde Penzing lädt zum Neujahrsempfang ein. Bürgermeister Peter Hammer hebt die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements heraus,

Zum ersten Mal in seiner Amtszeit, die im Frühjahr 2020 begann, konnte Penzings Bürgermeister Peter Hammer ( CSU) zum Neujahrsempfang der Gemeinde in die Aula der Grundschule einladen. Rund 80 Gäste aus allen gesellschaftlichen Schichten kamen. Eingeladen waren laut Bürgermeister in erster Linie Menschen, die sich im Ehrenamt für die Gemeinde engagieren. "Sie wissen, welche Freude es macht, für andere da zu sein. Menschen, die Verantwortung übernehmen, nicht zuletzt, der Gemeinde durch ihr Handeln, ein menschlich sympathisches Gesicht verleihen und damit das Fundament, auf dem unser demokratisches Gemeinwesen beruht, aufbauen und stärken", betonte der Rathauschef.

Zusammengekommen waren unter anderem die Feuerwehrkommandanten aller Ortsteile, Vertreter der Sportvereine und der Musikkapelle, Verantwortliche im Kirchendienst, von den Veteranen, Menschen, die sich bei der Wasserwacht, den Schützenvereinen, dem Frauenbund, dem Rettungsdienst, der Bergwacht, der Jugend-, Senioren- und Flüchtlingsarbeit oder im Faschingsverein einbringen. Außerdem dabei waren diejenigen, die sich um die Pflege von öffentlichen Anlagen und Denkmälern kümmern sowie die Gemeinderätinnen und -räte und die Vorstände der Dorferneuerung. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung vom Hornquartett des Musikvereins Penzing.

Der Empfang soll laut Hammer künftig jährlich stattfinden. Dieser soll außerdem als Veranstaltung für Bürgerehrungen und die Verleihung der Bürgermedaillen dienen. (AZ)

