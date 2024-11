Ministerpräsident Söder trifft Pierce Brosnan in den Penzing Studios

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat Hollywood-Star Pierce Brosnan am Filmset in den Penzing Studios getroffen. In den Studios auf dem ehemaligen Fliegerhorst wird gerade Cliffhanger 2 in einer „atemberaubenden Filmkulisse“ gedreht, wie es aus der Bayerischen Staatskanzlei heißt. Nach eigener Aussage ist Söder selbst ein „großer Film- und Kinofan – und auch des Gentleman-Schauspielers“ Pierce Brosnan. „Mithilfe des Filmfernsehfonds Bayern ist hier im oberbayerischen Penzing die bayerische Traumfabrik entstanden. Bayern steht zu seiner Filmindustrie wie kaum ein anderes Land.“

In der neuesten Version des Live-Action-Thrillers Cliffhanger sind Lily James (Pam & Tommy, The Iron Claw, Baby Driver) und Pierce Brosnan (The Thomas Crown Affair, Black Adam) zu sehen. Brosnan ist auch als Darsteller von James Bond bekannt, den er von 1995 bis 2002 in vier Filmen verkörperte. Regie führt Jaume Collet-Serra, der bereits zahlreiche Action-Thriller gedreht hat, darunter drei Filme mit Liam Neeson (The Commuter, Run All Night und Non Stop) sowie The Shallows mit Blake Lively.

Auch in Österreich und in Italien wird für Cliffhanger 2 gedreht

Der adrenalingeladene Action-Thriller Cliffhanger 2 basiert laut der Staatskanzlei auf einer Geschichte von Ana Lily Amirpour und einem Drehbuch von Amirpour und Mark Bianculli. Melanie Toast ist ebenfalls als Autorin beteiligt. Die Produzenten des Films sind Lars Sylvest von Thank You Pictures, Joe Neurauter und Philipp Kreuzer der Münchner Supernix, Thorsten Schumacher von Rocket Science sowie Neil Moritz und Toby Jaffe.

Zum Film: In der Neuauflage von Cliffhanger betreiben der erfahrene Bergsteiger Ray Cooper (Pierce Brosnan) und seine Tochter Sydney eine Berghütte in den Dolomiten. Während eines Wochenendausflugs mit dem Sohn eines Milliardärs werden sie von einer Bande von Entführern ins Visier genommen. Rays ältere Tochter Naomi (Lily James), die noch immer von einem Kletterunfall in der Vergangenheit verfolgt wird, wird Zeugin des Angriffs und kann fliehen. Um ihre Familie zu retten, muss sie sich ihren Ängsten stellen und in den italienischen Dolomiten ums Überleben kämpfen.



Die Dreharbeiten finden derzeit in den Penzing Studios statt, unter anderem wurde für die Produktion in Zusammenarbeit mit der in Penzing angesiedelten Hyperbowl eigens eine weitere LED-Stage aufgebaut. Vier Wochen wurde bereits in Osttirol und Kärnten in den Linzer Dolomiten gedreht. Weitere Dreharbeiten sind in Italien geplant. Mehr als 50 Prozent der Dreharbeiten finden in Bayern statt, heißt es aus der Staatskanzlei.