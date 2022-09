Penzing

vor 31 Min.

Mit dem Fahrrad von Penzing nach Thailand

Plus Sophia Dausch aus Penzing radelt mit ihrem Freund nach Asien. Aktuell sind die beiden in Usbekistan und haben viel zu erzählen. Was sie am meisten beeindruckt.

Von Oliver Wolff

Sophia Dausch aus Penzing ist zusammen mit ihrem Freund Leo Dempsey gerade irgendwo in der usbekischen Halbwüste und macht eine kurze Verschnaufpause. Glücklicherweise hat die 24-Jährige Handyempfang, so kann sie unserer Redaktion erzählen, was sie auf der Fahrradtour nach Thailand alles erlebt. Ihr Tachostand beträgt exakt 7023 Kilometer. Die beiden sind schon seit fünfeinhalb Monaten unterwegs. Ihr Freund Leo (24) hat sogar schon über 8000 Kilometer in den Beinen, er startete in Portsmouth an der Südküste Englands, Dausch kam ihm mit dem Rad entgegen und die beiden brachen von Frankreich aus gen Osten auf.

