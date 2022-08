Penzing

Naturgarten in Penzing: Im Kleinen schon viel erreichen

Melanie Herbst mit Katze Violet und Alexander Häckl mit Henne Werni. Hase Schläpps war zum Fototermin nicht auffindbar. Rechts im Bild: Gemüse in Hochbeeten, eine kleereiche Wiese und viele Obstbäume bestimmen den Naturgarten in Penzing.

Plus Melanie Herbst und Alexander Häckl haben sich in Penzing ein kleines Gartenparadies geschaffen. Ein bisschen Wildnis gehört für sie dazu und das wird auch ausgezeichnet.

Von Dagmar Kübler

Kleewiese statt Rasen, Hochbeete im Vorgarten mit Gemüse, Kräutern und Sonnenblumen statt Steinwüste, Obstbäume, Beeren- und heimische Sträucher statt für Insekten nutzlose Zierpflanzen – so präsentiert sich der Garten von Melanie Herbst und Alexander Häckl in Penzing. Damit sind schon viele der Kriterien, die für eine erfolgreiche Naturgartenzertifizierung verlangt werden, erfüllt. Aber der Penzinger Garten kann noch mehr: Hoch über der Durchgangsstraße gelegen, darf die abfallende Böschung verwildern, und das macht sie perfekt: Hase Schläpps kann sich dort so gut verstecken, dass man ihn kaum mehr findet.

