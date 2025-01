Neuer Betriebsleiter des ADAC Testzentrum in Penzing

Staffelübergabe in der Leitung des ADAC Testzentrums Mobilität in Penzing. Links der bisherige Betriebsleiter Andreas Rigling, der vor Ort weiterhin die aktive Fahrzeugsicherheit leitet. In der Mitte Reinhard Kolke, Leiter ADAC Technik Zentrum in Landsberg am Lech, rechts der neue Betriebsleiter für das Testzentrum Mobilität, Sebastian Lindh.

Foto: Paul Ehlerding