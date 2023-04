Palmsonntag: Der Penzinger Pfarrer und sein heiliger Esel

Plus Fast sein halbes Leben lang verbringt Pfarrer Martin Rudolph schon mit dem Esel „Ferdinand“.

Vor 20 Jahren kam Pfarrer Martin Rudolph von Kutzenhausen (Landkreis Augsburg) nach Penzing und brachte bei seinem Umzug eine ganze „Menagerie“ mit. Eine Katze, ein Hund, ein Schaf, eine Ziege, zwei indische Laufenten sowie der Esel waren mit von der Partie. „Mittlerweile ist nur noch Ferdinand übrig“, so Pfarrer Rudolph. Dazugekommen ist „Astor“, ein 29-jähriger Haflinger.

Esel Ferdinand reiht sich in eine Liste von Arbeitsumfeld-Tieren ein

Die Idee, sich einen Esel anzuschaffen, kam Martin Rudolph 1993 bei einer Wanderung von Jericho nach Jerusalem. Im Zuge der Reise entwickelte er eine Faszination für das biblische Tier. Bei der Namenswahl inspirierte ihn ein König aus dem 15. Jahrhundert – König Ferdinand II. von Aragon, der auch der katholische König genannt wird. Als sich Pfarrer Rudolph dann für ein Eselfohlen entschied, erzählte ihm die Halterin, dass der Name des Fohlens bereits Ferdinand sei. „Da war mir klar, der ist für mich bestimmt“, sagt Rudolph und lacht.

Laut ihm sei der Name außerdem eine Anspielung auf das Kinderbuch „Ferdinand, der Stier“. In der Geschichte geht es um einen Stier, der für den Stierkampf vorgesehen ist, jedoch lieber an Blumen schnuppert, als kopflos dem roten Tuch des Toreros nachzujagen. Auch Ferdinand ist wie sein Namensvetter definitiv kein „Raudi“. Stattdessen wälzt er sich lieber genüsslich auf der großen Wiese im Pfarrgarten.

Der Esel Ferdinand läuft in Penzing am Palmsonntag durch das Dorf. Foto: Franz Schneider (Archivbild)

Der Esel ist nicht das einzige Tier, dass den Menschen Freude im Arbeitsalltag bereitet. Ein Beispiel ist die „Campus Cat“ aus Augsburg. Kater Leon fühlt sich auf dem Universitätsgelände sehr wohl und stattet den Studenten und Studentinnen in der Bibliothek regelmäßig einen Besuch ab, um sich seine Streicheleinheiten abzuholen. Auch Hunde sind im Büro sehr beliebt. Bei Google sind sie mittlerweile allgegenwärtig und werden „Dogglers“ genannt. Der erste Bürohund bei Google war Yoshka, nach dem nun sogar ein Café auf dem Campus benannt ist.

Pfarrer in Penzing macht kleine Ausflüge mit seinem Esel

Statt Katzen oder Hunden hat Pfarrer Rudolph eben Esel Ferdinand. Neugierig kommt er herangelaufen, um den Pfarrer zu begrüßen. „Wir müssen unsere Gatter immer zusätzlich mit Karabinern sichern. Alles andere bekommt Ferdinand ohne Probleme auf“, so Martin Rudolph. Außerdem sei der Esel sehr gesellig. „Im alten Pfarrbüro stand Ferdinand oft stundenlang an meinem Fenster, um mir bei der Arbeit zuzusehen“, erzählt Pfarrer Rudolph. Ferdinand begleitet ihn nun schon 28 Jahre. Im Juni wird er 30 Jahre alt.

Lesen Sie dazu auch

Der Pfarrer ist zuständig für die Pfarreiengemeinschaft Penzing-Weil, die neun Gemeinden beinhaltet: Penzing, Schwifting, Oberbergen mit Ramsach, Weil, Geretshausen, Petzenhausen, Pestenacker und Beuerbach. Seine Tiere sind für ihn ein Ausgleich zu seiner Arbeit. „Ich arbeite viel mit dem Kopf, da ich mit Menschen sowie deren Beziehungen zu tun habe. Bei den Tieren packe ich dann mit den Händen an und kann dadurch abschalten“, sagt der 63-Jährige. Bei regelmäßigen Ausritten auf Astor muss Pfarrer Rudolph bei der Sache sein. Ferdinand läuft immer nebenher mit und genießt die Ausflüge sehr. Je nach Jahreszeit werden die beiden auch manchmal in die Kutsche oder den Schlitten eingespannt.

Selbst bei seiner Arbeit unterstützt Ferdinand den Pfarrer. Ein paar Mal waren die beiden anlässlich Nikolaus schon in Kindergärten unterwegs. „Außerdem war er schon der Auserwählte, der am Palmsonntag „Jesus“ im Dorf umhertragen dufte. Er hat das immer sehr gut gemacht, denn er ist sehr kinderlieb“, meint Pfarrer Rudolph. Am Palmsonntag feiert man den Einzug von Jesu Christi auf einem Esel nach Jerusalem. Heutzutage ist es Brauch, dass bei einer Palmprozession durch das Dorf ein Kind auf einem Esel mitreitet. Ob Ferdinand dieses Jahr erneut am Palmsonntag eine Rolle hat, ist noch nicht sicher.