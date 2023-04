Penzing erhöht die Grund- und Gewerbesteuer

Plus Penzing beschließt die rückwirkende Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer. Die Kämmerin erläutert, warum dies nötig ist, und stellt die Projekte und den Haushalt vor.

Für Grundbesitzer und Gewerbetreibende erhöhen sich in Penzing die Steuersätze rückwirkend zum 1. Januar um 20 Punkte. Das wurde im Rahmen der Beratung des Haushalts vom Gemeinderat beschlossen. Kämmerin Martina Fischer erläuterte, warum dieser Schritt notwendig ist und welche Investitionen in der Gemeinde anstehen.

"Da wir Kredite haben, müssen wir vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt einen Betrag zuführen, der sicherstellt, dass die Tilgung gesichert ist", so Fischer. Der Verwaltungshaushalt 2023 hat ein Volumen von fast neun Millionen Euro und der Vermögenshaushalt von 8,55 Millionen Euro. Unter anderem die höheren Kosten für Strom, Energie und Personal machten laut Kämmerin die Anhebung der Hebesätze nötig. Die letzte Anpassung erfolgte demnach im Jahr 2011. Bei der Grundsteuer liegt der Satz nun bei 330 und bei der Gewerbesteuer bei 350. Dadurch erhöhen sich die Einnahmen um 85.000 Euro. Bei einer Gegenstimme trugen die Penzinger Gemeinderäte die Anhebung mit.